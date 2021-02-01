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В Раде зарегистрировали законопроект, призванный защитить украинцев от "Аркады" и B2B Jewelry

Понедельник, 1 февраля 2021, 19:45
 

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается создать механизм защиты граждан от злоупотреблений на финансовом рынке.

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В пресс-службе НКЦБФР добавили, что речь идет о противодействии финансовым пирамидам, таким как ситуация с B2B Jewelry, банком "Аркада"; привлечении к ответственности мошенников; возмещении пострадавшим гражданам их украденных средств.

"Из-за неэффективного законодательства, не соответствующего международным стандартам, финансовый регулятор не имеет эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и иностранными финансовыми регуляторами с целью предотвращения финансового мошенничества, привлечения к ответственности преступников и обеспечения возвращения украденных денег пострадавшим от финансовых сделок", - говорится в сообщении.

Зарегистрированный законопроект предусматривает новый эффективный регуляторный надзор, а именно: получать и обмениваться банковской и другой информацией о деятельности мошенников между государственными финансовыми и правоохранительными органами Украины и других стран; блокировать сомнительные счета до решения суда по сути дела, поддерживать прокуроров в судебных процессах; взаимодействие с иностранными финансовыми регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций.

Законопроектом предлагается повысить уровень ответственности всех участников рынков капитала. Предлагается ввести три уровня надзора за рынком: оценка - проверки - рассмотрение дела.

В соответствии с Меморандумом с Международным валютным фондом, подписанный 2 апреля 2017 года, Украина взяла на себя обязательство путем внесения изменений в действующее законодательство изменить статус и возможности НКЦБФР, что позволит Украине стать подписантом Многостороннего меморандума IOSCO MMoU.

Речь идет о возможности проводить трансграничные мероприятия и расследования. Это позволит уменьшить как убытки частных инвесторов, так и потери государства, в частности, от налоговой оптимизации с использованием сомнительных ценных бумаг или других "подозрительных" финансовых операций.

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Экономическая правда

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НКЦБФР финансы

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