Запасы угля на складах ТЭС и дальше падают: почти вдвое меньше нормы
По состоянию на 28 января 2021 года, на складах украинских ТЭС - 578,7 тыс тонн угля, это - на 525,8 тыс тонн меньше необходимой нормы.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минэнерго.
В частности, на складах ТЭС было 244,7 тыс тонн антрацитового угля, которое не добывается в Украине.
Угля марки Г (газовый уголь, добываемый в Украине) - 344,1 тыс тонн.
В то же время, в соответствии с Порядком формирования прогнозного баланса ОЭС Украины, на ТЭС и ТЭЦ на 28 января должно было быть 294,8 тыс тонн антрацитового угля и 809,7 тыс тонн - газового.
Напомним:
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭЕК) проверит 5 энергетических компаний после заявления "Укрэнерго" 18 января о критической нехватке запасов угля на ТЭС.
В "Укрэнерго" заявили о "критической ситуации" с запасами угля всех марок на складах ТЭС - по состоянию на 18 января, его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн.
В "Укрэнерго" заявили, что несмотря на прогнозируемое резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и в отсутствие угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых "веерных отключений" электроэнергии пока не планируется.
На складах украинских ТЭС, по состоянию на 12 января 2021, находится 621,8 тыс тонн угля - это на 324 тыс тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года.
Экономическая правда
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