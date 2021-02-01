Аудит Минэнерго: бюджет недополучил 1,5 миллиарда с газораспределительных систем

Внутренний аудит Министерства энергетики обнаружил, что с мая 2017 года бюджет недополучил поступлений на 1,5 млрд грн из-за нарушений работников министерства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В частности, эти нарушения оказались в подписании с операторами газораспределительных систем (далее - операторы ГРМ) договоров эксплуатации газораспределительных систем или их составляющих, которые были не в утвержденной Постановлением № 95 редакции", - говорится в сообщении.

Таким образом операторы ГРМ с мая 2017 года до декабря 2020 года использовали государственное имущество на безвозмездной основе, в результате чего государство недополучило 1,55 млрд грн.

"При этом существует риск занижения прогнозных платежей в бюджет из-за наличия в списках объектов основных средств с нулевой остаточной стоимостью вследствие неприведения их балансовой стоимости, которая является основой для начисления платы за предоставленное в эксплуатацию имущество, принадлежащее государству, до справедливой", - отмечают в департаменте внутреннего аудита Минэнерго.

Отмечается, что материалы оценки направлены в правоохранительные органы.

Экономическая правда