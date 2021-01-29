Новости 29 января: следующий транш от Евросоюза, дефицит госбюджета

О транше: В Евросоюзе работают над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша на сумму 600 млн евро.

О госбюджете: Доходы государственного бюджета в 2020 году на 9 млрд грн превысили план и составили 1,076 трлн грн, дефицит госбюджета - 217,1 млрд грн.

О "Роттердам +": Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что "несмотря на массу правовых противоречий в действиях детективов НАБУ и САП", она приняла решение провести служебную проверку прокурора САП Виталия Пономаренко, который дважды закрывал дело "Роттердам +".

О бизнесе: Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, объявила, что открывает свой первый магазин в Украине 1 февраля - в киевском Blockbuster Mall.

О тарифах: Поставщики газа, которые по решению Кабинета министров в феврале-марте 2021 реализовывать газ для бытовых по цене не выше 6,99 грн, могут получить компенсацию за счет средств всех налогоплательщиков.

На заседании Верховной совета 29 января депутаты поддержали изменения в Госбюджет, предусматривающие выделение 1,4 миллиарда гривен компенсаций для граждан с электрообогревом

О "Мотор Сич": Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала нарушения законодательства со стороны некоторых акционеров "Мотор Сич" за организацию сборов на акционерном обществе.

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