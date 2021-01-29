Рада підтримала компенсації у 1,4 мільярда на електроопалення

На засіданні Верховної Ради 29 січня депутати підтримали зміни до Держбюджету, що передбачають виділення 1,4 мільярда гривень компенсацій для громадян із електроопаленням.

Про це повідомляє пресслужба президента, Інтерфакс-Україна з посиланням на голову ВРУ Дмитра Разумкова.

Так, у зв’язку з підвищенням тарифів, із держбюджету буде виділено 1,4 млрд грн на компенсації витрат громадянам, які користуються електричним опаленням.

“Компенсації виплачуватимуть тим, чиї домівки не газифіковані, не підключені до централізованого газопостачання, і хто має обігрівати їх за допомогою електроопалювальних установок, - зазначають у президента. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу”.

Дмитро Разумков сподівається, що закон буде опубліковано 30 січня, у суботу.

"Учора надійшов до ВР урядовий законопроект, пов'язаний із тим, щоб поліпшити умови існування наших громадян і надати можливість уже з 1 лютого виплачувати компенсації... Сьогодні Верховна Рада вже його проголосувала. Наразі він готується на підпис, я його підпишу і направлю президенту. Сподіваюся, президент також зможе підписати його оперативно, і завтра він буде опублікований", - сказав спікер на брифінгу в п'ятницю.

Нагадаємо:

27 січня Уряд затвердив рішення про введення компенсації за підвищення тарифів для тих українців, у кого встановлено електроопалення.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Економічна правда