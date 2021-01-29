Доходи держбюджету-2020 становили понад трильйон гривень - Держказначейство

Доходи державного бюджету у 2020 році на 9 млрд грн перевищили план та становили 1,076 трлн грн, дефіцит держбюджету - 217,1 млрд грн.

Про це йдеться у даних Держказначейства.

Так, плановий дефіцит передбачався на рівні 300,5 млрд грн, та за підсумками року становить 217,1 млрд грн. За загальним фондом дефіцит становить 216,5 млрд грн.

Доходи держбюджету становили 1,076 трлн грн, що на майже 9 млрд грн більше за планові 1,066 трлн грн. З них за загальним фондом доходи становлять 877,6 млрд.

Видатки держбюджету становили 1,29 трлн грн, що на 67 млрд грн менше за план. З них за загальним фондом видатків було на 1,1 трлн грн.

Кредитування становило 5,096 млрд грн за планових 12,3 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше у Рахунковій палаті повідомляли, що попри перевиконання плану за надходженнями держбюджету на 2020 рік на 0,8%, план видатків недовиконали на 5% - на 67,3 мільярда гривень, а дефіцит - найбільший за 10 років.

Зазначалося, що перевиконано на 40,4 млрд грн (47%) план надходжень із ПДВ із вироблених в України товарів з урахуванням бюджетного відшкодування

Водночас, недовиконали план за запозиченнями: від держоблігацій (ОВДП) отримано 389 млрд грн, що менше плану на 22 млрд грн (5,4%). Надходження від державних зовнішніх запозичень становили 249,5 млрд грн, що на 24,5 млрд грн, або 8,9% менше плану.

Економічна правда