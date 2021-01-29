Газзбути можуть отримати компенсацію від держави за знижений тариф – Мінфін

Постачальники газу, які за рішенням Кабінету міністрів в лютому-березні 2021 року реалізовуватимуть газ для побутових за ціною не вище 6,99 грн, можуть отримати компенсацію за рахунок коштів всіх платників податків.

Про це йдеться у висновку Міністерства фінансів до урядового рішення, який є в розпорядженні ЕП.

"Реалізація проєкту може призвести до звернень НАК "Нафтогаз України" та її підприємств, а також газзбутів за відшкодуванням витрат за рахунок державного бюджету відповідно до статті 11 закону "Про ринок природного газу", якою встановлено, що суб’єкт ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, має право на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат, здійснених таким суб’єктом, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку відповідно до порядку, затвердженого урядом", - повідомляється в документі за підписом Сергія Марченка.

Крім того, згідно зі статтею 15 закону "Про ціни і ціноутворення", уряд, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів, тому відповідні суб’єкти ринку природного газу можуть звернутися за компенсацією з бюджету економічно обґрунтованих витрат.

Сергій Марченко попереджав членів уряду, що в законі "Про Державний бюджет України на 2021 рік" бюджетна програма для компенсації таких видатків не передбачена, а джерела для відшкодування вищезазначених витрат відсутні.

В інтерв’ю ЕП голова газового бізнесу Дмитра Фірташа Артем Компан заявив про намір звернутися до суду з вимогою компенсувати збитки, завдані обмеженням ціни на газ. Компан зазначив, що до судового процесу також планується долучити компанії з ЄС.

У відповідь на це, в інтерв’ю ЕП в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що "для багатьох компаній продавати газ по 6,99 – це не продавати в збиток".

6,99 грн за кубометр - це найнижча встановлена приватними компаніями на січень 2021 року вартість блакитного палива для побутових споживачів. Серед 58 постачальників газу її встановила лише херсонська ТОВ "Газ ап".

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Президентський тариф: як можуть переглянути ціни на газ

Нагадаємо:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ у лютому місяці – 6,86 грн за кубометр. Ця ціна є нижчою, ніж 6,99, що раніше затвердив Кабмін.

Уже 10 компаній оприлюднили свої ціни для побутових споживачів на лютий – відповідно до рішення уряду, вона не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр.

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

Економічна правда