На прокурора САП, який двічі закривав справу "Роттердам+", чекає перевірка – Венедіктова
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що "незважаючи на масу правових протиріч у діях детективів НАБУ і САП", вона ухвалила рішення провести службової перевірки прокурора САП Віталія Пономаренка, який двічі закривав справу "Роттердам+".
Про це вона написала у Facebook.
Венедіктова нагадала процесуально-судову хронологію справи.
"21 січня 2021 року прокурор САП Пономаренко В.П. своєю постановою вже в другий раз закрив це ж кримінальне провадження на підставі п.3 ч.1 ст.284 КПК України.
25 січня 2021 року адвокати потерпілої сторони, а саме "Нікопольського заводу феросплавів", за участю детективів НАБУ Самойленко М.В. та Романюк М.О. звернулись із заявою до ВАКС про відвід прокурора Пономаренка В.П. Вже інша суддя ВАКС Михайленко В.В. відмовила в задоволенні цієї заяви", - зазначила вона.
"Я не втомлююсь наполягати на тому, що кримінальний процес - це низка справедливих та однозначних процесуальних дій, які часто призводять до позбавлення волі, якою так дорожить кожна без винятку людина. Місія генерального прокурора полягає в щоденному захисті законних інтересів всіх учасників цього процесу. Представлення публічного обвинувачення в суді не вкладається в поняття "популярно" чи ні, "вигідно" чи ні, "з‘являться в Фейсбуці лайки" чи ні, "похвалять" чи ні – рішення прокурора мають базуватись на беззаперечних доказах, які законно зібрані в справі.
Діям прокурора САП Пономаренка В.П. суд надав оцінку двічі. І не Печерський районний або Окружний адміністративний, про рішення яких так часто люблять сперечатись, а ВАКС, той самий ВАКС, рішення якого не прийнято критично оцінювати, хоч це поняття і не вписується в межі правової дискусії", - підкреслила Венедіктова.
За її словами, генпрокурор "не має і не буде працювати суддею апеляційної палати ВАКС" у питанні відводу прокурора в тій чи іншій справі "вже після того, як компетентний суд відповідні заяви розглянув".
"Єдине, чого не вистачає в публічних висловлюваннях окремих співробітників правоохоронних органів – це правди. Справа, що встигла стати скандальною, відома як "Роттердам+", була зареєстрована в ЄРДР 24.03.2017 року, а сьогодні за вікном - 2021 рік. Я закликаю всіх без винятку учасників процесу – пояснити аудиторії причину, на підставі якої, власне, у вашому розпорядженні залишилось 0 або 1, або 2, або скільки днів? Тих самих днів, необхідних для ефективного розслідування.
За декілька місяців до закінчення цього строку нікому і в голову не прийшло замислитись про наслідки? Випадково або спеціально не прийшло? Я стверджую, що саме проблема, пов’язана із процесуальними строками, є ключовою в цьому випадку. Та проблема, яку і детективам, і прокурорам вигідно замовчувати і зовсім не хочеться пояснювати", - йдеться у позиції генпрокурора.
Венедіктова заявила, що не дозволить перетворити Офіс генпрокурора "на джерело всіх бід".
"Не буде цього. За вами правда? Чому ж ви цю правду не розповіли суддям ВАКС? Не сумніваюсь, набагато простіше просити про допомогу на сторінках інформаційних видань, ніж в суді, де учасники процесу сприймають виключно кримінально-процесуальні аргументи, а не емоції", - підкреслила вона.
"Незважаючи на масу правових протиріч в діях детективів НАБУ та прокурорів САП, я прийняла рішення про проведення ґрунтовної, абсолютно прозорої службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Пономаренка В.П. в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні № 52017000000000209.
Детективам НАБУ буде, звичайно, запропоновано звернутись до Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора із всіма необхідними документами, які обґрунтовують їх позицію в цьому питанні", - написала вона.
Венедіктова пообіцяла забезпечити "справедливе дослідження всіх без винятку обставин", що пов‘язані із розслідуванням справи і забезпеченням процесуального керівництва.
"Цей процес від першої до останньої хвилини буде прозорий і максимально відкритий для громадян в межах діючого законодавства", - запевнила генпрокурор.
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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців
Нагадаємо:
В.о. керівника САП Максим Грищук 25 січня відновив розслідування у справі "Роттердам+", НАБУ вкотре закликало генпрокурора Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів, що здійснюють процесуальний нагляд у справі.
Раніше повідомлялось, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+"
Антимонопольний комітет закрив справу за ознаками порушення НКРЕКП законодавства про захист економічної конкуренції щодо розрахунку у 2016-2017 роках ринкової ціни електроенергії (справа "Роттердам+" - ред.) через недоведеність порушення.
НАБУ у рамках справи "Роттердам+" опублікувало фрагмент перехопленої розмови (березень-квітень 2020) топ-менеджера ДТЕК та іноземної особи про жінку-кандидата на посаду глави Міненерго (згодом т.в.о. призначили Ольгу Буславець - ред.).
Група компаній "ДТЕК" Ріната Ахметова назвала заяву НАБУ про записи розмови одного з топ-менеджерів ДТЕК "політично мотивованою провокацією, яка не має ні найменшого відношення до справи "Роттердам+".
Національне антикорупційне бюро і САП безрезультатно просили Офіс генпрокурора замінити керівника групи прокурорів у розслідування справи "Роттердам+", справу зупинено, вивчаються матеріали, заявили в НАБУ і САП.
2 грудня НАБУ зазначало, що ОГП відмовляється змінити прокурора в справі "Роттердам+", попри його "неодноразове намагання закрити справу й унеможливити публічний судовий розгляд протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів".
В ОГП на це відповіли, що після прийняття прокурором рішення про закриття справи "Роттердам+" виникла низка питань щодо ефективності слідства.
У серпні 2020 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи "Роттердам+".
У жовтні Вищий антикорупційний суд поновив справу.
У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.
8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.
За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".
Економічна правда
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