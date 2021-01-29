На прокурора САП, який двічі закривав справу "Роттердам+", чекає перевірка – Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що "незважаючи на масу правових протиріч у діях детективів НАБУ і САП", вона ухвалила рішення провести службової перевірки прокурора САП Віталія Пономаренка, який двічі закривав справу "Роттердам+".

Про це вона написала у Facebook.

Венедіктова нагадала процесуально-судову хронологію справи.

"21 січня 2021 року прокурор САП Пономаренко В.П. своєю постановою вже в другий раз закрив це ж кримінальне провадження на підставі п.3 ч.1 ст.284 КПК України.

25 січня 2021 року адвокати потерпілої сторони, а саме "Нікопольського заводу феросплавів", за участю детективів НАБУ Самойленко М.В. та Романюк М.О. звернулись із заявою до ВАКС про відвід прокурора Пономаренка В.П. Вже інша суддя ВАКС Михайленко В.В. відмовила в задоволенні цієї заяви", - зазначила вона.

"Я не втомлююсь наполягати на тому, що кримінальний процес - це низка справедливих та однозначних процесуальних дій, які часто призводять до позбавлення волі, якою так дорожить кожна без винятку людина. Місія генерального прокурора полягає в щоденному захисті законних інтересів всіх учасників цього процесу. Представлення публічного обвинувачення в суді не вкладається в поняття "популярно" чи ні, "вигідно" чи ні, "з‘являться в Фейсбуці лайки" чи ні, "похвалять" чи ні – рішення прокурора мають базуватись на беззаперечних доказах, які законно зібрані в справі.

Діям прокурора САП Пономаренка В.П. суд надав оцінку двічі. І не Печерський районний або Окружний адміністративний, про рішення яких так часто люблять сперечатись, а ВАКС, той самий ВАКС, рішення якого не прийнято критично оцінювати, хоч це поняття і не вписується в межі правової дискусії", - підкреслила Венедіктова.

За її словами, генпрокурор "не має і не буде працювати суддею апеляційної палати ВАКС" у питанні відводу прокурора в тій чи іншій справі "вже після того, як компетентний суд відповідні заяви розглянув".

"Єдине, чого не вистачає в публічних висловлюваннях окремих співробітників правоохоронних органів – це правди. Справа, що встигла стати скандальною, відома як "Роттердам+", була зареєстрована в ЄРДР 24.03.2017 року, а сьогодні за вікном - 2021 рік. Я закликаю всіх без винятку учасників процесу – пояснити аудиторії причину, на підставі якої, власне, у вашому розпорядженні залишилось 0 або 1, або 2, або скільки днів? Тих самих днів, необхідних для ефективного розслідування.

За декілька місяців до закінчення цього строку нікому і в голову не прийшло замислитись про наслідки? Випадково або спеціально не прийшло? Я стверджую, що саме проблема, пов’язана із процесуальними строками, є ключовою в цьому випадку. Та проблема, яку і детективам, і прокурорам вигідно замовчувати і зовсім не хочеться пояснювати", - йдеться у позиції генпрокурора.

Венедіктова заявила, що не дозволить перетворити Офіс генпрокурора "на джерело всіх бід".

"Не буде цього. За вами правда? Чому ж ви цю правду не розповіли суддям ВАКС? Не сумніваюсь, набагато простіше просити про допомогу на сторінках інформаційних видань, ніж в суді, де учасники процесу сприймають виключно кримінально-процесуальні аргументи, а не емоції", - підкреслила вона.

"Незважаючи на масу правових протиріч в діях детективів НАБУ та прокурорів САП, я прийняла рішення про проведення ґрунтовної, абсолютно прозорої службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Пономаренка В.П. в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні № 52017000000000209.

Детективам НАБУ буде, звичайно, запропоновано звернутись до Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора із всіма необхідними документами, які обґрунтовують їх позицію в цьому питанні", - написала вона.

Венедіктова пообіцяла забезпечити "справедливе дослідження всіх без винятку обставин", що пов‘язані із розслідуванням справи і забезпеченням процесуального керівництва.

"Цей процес від першої до останньої хвилини буде прозорий і максимально відкритий для громадян в межах діючого законодавства", - запевнила генпрокурор.