У ЄС працюють над наданням Україні другого траншу у 600 мільйонів євро
У Євросоюзі працюють над тим, аби Україна якнайшвидше отримала другу частину траншу на суму 600 мільйонів євро.
Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.
Водночас Зеленський подякував Євросоюзу за виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро у грудні минулого року: "Це допомогло втримати нашу макрофінансову стабільність".
Також президент обговорив з фон дер Ляєн реформу СБУ, створення Бюро економічної безпеки та рух у напрямку реалізації антикорупційних реформ.
У Зеленського зазначають, що "окрему увагу було приділено питанню підписання Угоди про спільний авіаційний простір Європейського Союзу з Україною".
Нагадаємо:
У грудні Єврокомісія перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги - перший транш кредиту у розмірі 1,2 млрд євро.
Як відомо, Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро.
Половину коштів Брюссель погодився перерахувати відразу, а от для отримання наступних 600 млн Україна має провести низку реформ.
Як повідомляла Європейська Правда, серед іншого Україна зобов’язалася здійснити повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, у судовій системі має бути створена Комісія з питань доброчесності та етики, завданням якої є перезавантаження Вищої ради правосуддя.
25 серпня Верховна Рада погодила визначені умови для отримання позики.
Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль
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