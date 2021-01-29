У ЄС працюють над наданням Україні другого траншу у 600 мільйонів євро

У Євросоюзі працюють над тим, аби Україна якнайшвидше отримала другу частину траншу на суму 600 мільйонів євро.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Водночас Зеленський подякував Євросоюзу за виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро у грудні минулого року: "Це допомогло втримати нашу макрофінансову стабільність".

Також президент обговорив з фон дер Ляєн реформу СБУ, створення Бюро економічної безпеки та рух у напрямку реалізації антикорупційних реформ.

У Зеленського зазначають, що "окрему увагу було приділено питанню підписання Угоди про спільний авіаційний простір Європейського Союзу з Україною".

Нагадаємо:

У грудні Єврокомісія перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги - перший транш кредиту у розмірі 1,2 млрд євро.

Як відомо, Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро.

Половину коштів Брюссель погодився перерахувати відразу, а от для отримання наступних 600 млн Україна має провести низку реформ.

Як повідомляла Європейська Правда, серед іншого Україна зобов’язалася здійснити повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, у судовій системі має бути створена Комісія з питань доброчесності та етики, завданням якої є перезавантаження Вищої ради правосуддя.

25 серпня Верховна Рада погодила визначені умови для отримання позики.

Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль