Новости 22 января: растаможка "евроблях", фондовый рынок в Украине

О "евробляхах": Профильный комитет ВР рекомендовал Раде принять за основу законопроекты, которые предусматривают временное установление максимальной ставки растаможки авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил ("евроблях") до конца 2020 года, в 1000 евро.

О фондовом рынке: Во время совещания Офис Национального инвестиционного совета при президенте предложил создать Госфонд фондов и Национальный инвестфонд с долями крупных госкомпаний для проведения IPO (первичное размещение акций - ред.).

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам рассказал, что Украина сегодня занимает 120 место по развитию финансового рынка среди 125 стран.

О госбанках: Кредитное соглашение в 30 млн евро между Международной финансовой корпорацией (IFC) и государственным "Укргазбанком" подпишут 25 января, оно предусматривает возможность IFC стать акционером финучреждения

О СМИ и корпорациях: Компания "Google" пригрозила Австралии отключением интернет-поиска в случае, если австралийский парламент обяжет поисковиков платить СМИ за публикацию ссылок на их материалы.

О дорогах: Премьер Денис Шмыгаль заявил, что реализацию первой концессионной дороги в Украине начнут в 2021 году.

О производстве: В 2020 году промышленное производство упало на 5,2%, но в декабре 2020-го впервые с мая 2019 зафиксировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 4,8%.

Об инвестициях: Показатели чистых прямых иностранных инвестиций в кризисном 2020 году были худшими за последние 20 лет, по итогам года показатель в лучшем случае составит ноль.

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Мобильные операторы потеряли миллиарды из-за пандемии. Что теперь будет с тарифами?

Телекоммуникационный рынок недосчитался миллиардов гривен из-за коронавируса. Наибольшие потери - от предоставления услуг роуминга. Как "Киевстар", Vodafone и lifecell планируют компенсировать недополученные доходы и не скажется ли это на тарифах.