У 2020 році промвиробництво в Україні впало на 5,2% – Держстат

У 2020 році промислове виробництво впало на 5,2%, але у грудні 2020-го вперше з травня 2019 року зафіксували ріст порівняно з аналогічним періодом минулого року - на 4,8%.

Про це свідчать дані Держстату.

При цьому, з корекцією на ефект календарних днів, у грудні промвиробництво зросло на 3,2%.

Зазначається, що у грудні минулого року порівняно з груднем 2019-го зростання у переробній промисловості становило 1,8%, у добувній промисловості і розробці кар'єрів - 5,4%.

Загалом за 2020 рік зниження у переробній промисловості - 6,9%, у добувній та розробці кар'єрів - 3,1%.

Промислове виробництво у 2019 році порівняно з 2018-м скоротилося на 0,5%.

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Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні в серпні 2020 року порівняно з серпнем 2019 року знизилося на 5,3%, в липні - на 4,2%, в червні - на 5,6%, в травні - на 12,2%, в квітні - 16,2%, в березні - 7,7%.

Промислове виробництво в Україні у вересні 2020 року скоротилося на 4,4% в порівнянні з вереснем 2019 року, проте зросло на 4,5% в порівнянні з попереднім місяцем.

У жовтні 2020 року промвиробництво в Україні скоротилося на 5% в порівнянні з жовтнем 2019 року, але з урахуванням корекції на ефект календарних днів - на 3,9%.

Економічна правда