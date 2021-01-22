Офіс Націнвестради при Зеленському хоче створити 2 фонди для IPO держкомпаній

Офіс Національної інвестиційної ради при президентові пропонує створити Держфонд фондів і Національний інвестфонд з частками великих держкомпаній для проведення IPO (первинне розміщення акцій - ред.).

Про це заявила голова Офісу Ольга Магалецька, представляючи напрацювання Офісу для Національної економічної стратегії-2030, передає "Інтерфакс-Україна".

"Серед ініціатив, які пропонується розглянути для Національної економічної стратегії, - створення Національного інвестиційного фонду для трансформації державних підприємств, пакети акцій яких будуть в його управлінні, в ефективні і прибуткові компанії, а також Державного фонду фондів.

Він активізує розвиток індустрії інвестиційних фондів", - розповіла Магалецька.

За її словами, очікуваний ефект від запуску Держфонду фондів перевищує 1% ВВП.

"Держфонд фондів інвестує в інші фонди замість безпосереднього інвестування в акції та облігації компаній. Механізм роботи - фінансування інвестиційних фондів, які вже отримали інвестиції від обмеженого переліку першокласних іноземних інвесторів, як ЄБРР і IFC.

В управління Національного інвестфонду на 1 етапі планують передати акції 10-15 великих держпідприємств, надалі ця кількість може бути збільшена", - пояснила вона.

За словами Магалецької, основне завдання такого інвестфонду - підвищення ефективності держпідприємств через корпоратизацію управління. Зокрема, НІФ зможе призначити своїх представників до наглядових рад компаній.

"Завдання вищого рівня - підготовка підприємства до первинного розміщення його акцій на біржі", - підкреслила голова Офісу Національної інвестиційної ради.