Всі розділи
Укр / Рус

Офіс Націнвестради при Зеленському хоче створити 2 фонди для IPO держкомпаній

П'ятниця, 22 січня 2021, 14:30
 

Офіс Національної інвестиційної ради при президентові пропонує створити Держфонд фондів і Національний інвестфонд з частками великих держкомпаній для проведення IPO (первинне розміщення акцій - ред.).

Про це заявила голова Офісу Ольга Магалецька, представляючи напрацювання Офісу для Національної економічної стратегії-2030, передає "Інтерфакс-Україна".

"Серед ініціатив, які пропонується розглянути для Національної економічної стратегії, - створення Національного інвестиційного фонду для трансформації державних підприємств, пакети акцій яких будуть в його управлінні, в ефективні і прибуткові компанії, а також Державного фонду фондів.

Він активізує розвиток індустрії інвестиційних фондів", - розповіла Магалецька.

За її словами, очікуваний ефект від запуску Держфонду фондів перевищує 1% ВВП.

"Держфонд фондів інвестує в інші фонди замість безпосереднього інвестування в акції та облігації компаній. Механізм роботи - фінансування інвестиційних фондів, які вже отримали інвестиції від обмеженого переліку першокласних іноземних інвесторів, як ЄБРР і IFC.

В управління Національного інвестфонду на 1 етапі планують передати акції 10-15 великих держпідприємств, надалі ця кількість може бути збільшена", - пояснила вона.

За словами Магалецької, основне завдання такого інвестфонду - підвищення ефективності держпідприємств через корпоратизацію управління. Зокрема, НІФ зможе призначити своїх представників до наглядових рад компаній.

"Завдання вищого рівня - підготовка підприємства до первинного розміщення його акцій на біржі", - підкреслила голова Офісу Національної інвестиційної ради.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

IPO акції компанії влада

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Акції Airbnb подорожчали вдвічі після IPO 11 грудня 2020, 09:20
Під час IPO Airbnb планує залучити 3 мільярди доларів — ЗМІ 5 жовтня 2020, 11:50
В Укрзалізниці очікують залучити кілька мільярдів доларів від IPO 29 жовтня 2019, 19:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!