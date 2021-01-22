Шмигаль: У цьому році почнемо реалізацію першої концесійної дороги

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що реалізацію першої концесійної дороги в Украні почнуть у 2021 році.

Про це він сказав під час обговорення Національної економічної стратегії-2030, передає "Інтерфакс-Україна".

"У цьому році, я впевнений, ми почнемо реалізацію першої концесійної дороги", - запевнив прем'єр.

За її словами, всі необхідні для цього підзаконні акти готові.

При цьому, Шмигаль назвав розвиток державно-приватного партнерства основою розвитку економіки.

Нагадаємо:

В Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство на шести ділянках доріг, які презентували потенційним інвесторам.

Криклій уточнив, що йдеться про дороги Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18); Бориспіль-Полтава (М-03); Херсон-Миколаїв (М-14); Київ-Житомир-Рівне (М-06); Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19); Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

За його словами, ці автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 мільйонів жителів зможуть на собі відчути покращення дорожньої інфраструктури.