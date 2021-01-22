Шмигаль: У цьому році почнемо реалізацію першої концесійної дороги
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що реалізацію першої концесійної дороги в Украні почнуть у 2021 році.
Про це він сказав під час обговорення Національної економічної стратегії-2030, передає "Інтерфакс-Україна".
"У цьому році, я впевнений, ми почнемо реалізацію першої концесійної дороги", - запевнив прем'єр.
За її словами, всі необхідні для цього підзаконні акти готові.
При цьому, Шмигаль назвав розвиток державно-приватного партнерства основою розвитку економіки.
Нагадаємо:
В Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство на шести ділянках доріг, які презентували потенційним інвесторам.
Криклій уточнив, що йдеться про дороги Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18); Бориспіль-Полтава (М-03); Херсон-Миколаїв (М-14); Київ-Житомир-Рівне (М-06); Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19); Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).
За його словами, ці автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 мільйонів жителів зможуть на собі відчути покращення дорожньої інфраструктури.
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