Угоду щодо входження IFC в акціонери "Укргазбанку" підпишуть наприкінці місяця

Кредитну угоду у 30 мільйонів євро між Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та державним "Укргазбанком" підпишуть 25 січня, вона передбачає можливість IFC стати акціонером фінустанови.

Про це розповів заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Драганчук у коментарі БізнесЦензору.

"За умовами Угоди, IFC надасть "Укргазбанку" п'ятирічну позику на суму 30 млн євро з можливістю її конвертації в частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%. Розмір частки в акціонерному капіталі буде визначено окремо", - сказав Драганчук.

За його словами, підписання Угоди відбувається в рамках реформування державного банківського сектора, що передбачає зменшення частки держави в банківській системі України до 25% до 2025 року.

"Наданий Укргазбанку позику буде конвертований в капітал банку, що дозволить зменшити частку держави в банку і сприятиме його подальшій приватизації", - коментує Угоду заступник міністра.

Він також додав, що "імплементація угоди є виконанням одного із зобов'язань держави в рамках спільної з МВФ програми Stand-by".

Нагадаємо:

У червні 2020 року Кабмін уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка на підписання угод по наданню кредиту державному "Укрексімбанку" Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

Міжнародна фінансова корпорація із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.

У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та Укргазбанк починають оцінку і структурування фінансового інструменту для входження IFC у капітал банку.

У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.

Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку.