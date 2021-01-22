Показники інвестицій в Україну минулоріч були найгіршими з нульових - експертка

Показники чистих прямих іноземних інвестицій у кризовому 2020 році були найгіршими за останні 20 років, за підсумками року показник щонайкраще становитиме нуль.

Про це голова інвестиційної компанії Horizon Capital Олена Кошарна розповіла під час обговорення Національної економічної стратегії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Пандемія COVID-19 нашкодила економікам країн всього світу, і Україна не стала винятком. Унаслідок пандемії ті цифри ПІІ, які ми бачимо у країні за дев'ять місяців 2020 року, - найгірші за 20 років", - зазначає Кошарна.

"Чистий відтік ПІІ за дев'ять місяців минулого року становить 400 млн дол. Якщо дивитися на третій квартал, ПІІ у капітал, без урахування реінвестування прибутку, становлять лише 4 млн дол, а сумарне скорочення ПІІ за третій квартал - 50 млн дол. Якими будуть показники за рік? Сподіваємося, що чисті ПІІ підуть у нуль", - додала голова компанії.

Вона також зазначила, що з метою зміни ситуації бізнес налаштований на співпрацю з українським урядом.

Кошарна вказала, зокрема, на важливість судової реформи для збільшення обсягів інвестицій: "Ми всі маємо діяти для рішучого просування судової реформи, оскільки Україна посідає 105-те місце серед 141 країни за незалежністю судової системи. Ми маємо підтримати впровадження в Україні ринків капіталу, товарів та енергетики і запустити механізми залучення інвестицій...".