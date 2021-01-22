Мобільні оператори втратили мільярди через пандемію. Що тепер буде з тарифами?

Телекомунікаційний ринок недорахувався мільярдів гривень через коронавірус. Найбільші втрати – від надання послуг роумінгу. Як "Київстар", Vodafone та lifecell планують компенсувати недоотримані доходи, чи не зростуть тарифи.

Самоізоляція більшості країн, скорочення туристичної галузі, економічна криза і загальна невизначеність негативно вплинули на доходи мобільних операторів.

В компанії "Київстар" підрахували, що через пандемію український телеком ринок втратив 3 млрд грн.

Особливо сильно коронавірус вдарив по валютних надходженнях від роумінгу, який займає суттєву частку в загальній структурі доходів українських мобільних операторів.

За оцінками фахівців Vodafone Україна, у 2020 році за цією статтею гравці ринку недорахувались 1 млрд грн. Падіння порівняно з 2019 роком становить 60%.

Разом з тим ще наприкінці грудня року українські мобільні оператори попередили своїх клієнтів про підвищення тарифів в 2021 році.

Чи означає це, що оператори намагатимуться поділити ці втрати із споживачами телеком-послуг, що може призвести до чергового подорожчання?

ЕП звернулась до зв’язківців, щоб з’ясувати як вони планують компенсовувати втрату мільярдних доходів.

Доходи від роумінгу впали удвічі

Закриття кордонів багатьма країнами світу навесні 2020 року через пандемію коронавірусу одразу призвело до двократного падіння доходів мобільних операторів від роумінгу.

"Доходи "Київстару" від роумінгу в 2020 році зменшилися приблизно на 60% порівняно з 2019 роком. Навесні було найбільше падіння, а починаючи з літа часткове відновлення подорожей та, відповідно, збільшення використання роумінгу абонентами. Це світовий тренд, який характерний для всіх мобільних операторів", – зазначили ЕП в компанії "Київстар".

"За нашими оцінками, ринок недоотримав близько 1 мільярда гривень доходів від роумінгу через пандемію та карантинні заходи. Щодо динаміки, ми зафіксували різке падіння доходів вже за результатами квітня, коли ми отримали на 80% менше доходів від роумінгу, ніж у березні", – повідомили в компанії Vodafone Україна.

В lifecell дохід від роумінгу знизився майже вдвічі.

Найбільше зниження доходів від послуг роумінгу було в період літніх відпусток 2020 року. Традиційно, під час відпусток українці подорожували за кордон та користувалися роумінгом з квітня до серпня, а в 2020 році цей період був затишшям на ринку подорожей та роумінгу, констатують в компанії.

За всю історію мобільного зв’язку мобільні оператори у всьому світі вперше зіткнулися з таким масштабним падінням доходів від роумінгу. Останні 5 років доходи лише зростали. Особливо інтенсивне зростання почалося після того, коли українці отримали можливість подорожувати країнами Шенгенської зони без віз – в 2018 році.

Разом з тим, як зазначають в "Київстар", ринок адаптувався до змін та вже показує позитивну динаміку.

Чому підвищили тарифи на початку року

Ще в грудні 2020 року мобільні оператори "Київстар", Vodafone Україна і lifecell, а також оператор фіксованого телефонного зв'язку "Укртелеком" анонсували підвищення вартості пакетів послуг для ряду тарифних планів в 2021 році.

Чи пов’язане це підвищення з падінням доходів від роумінгових послуг? Мобільні оператори заперечують прямий зв’язок.

В "Київстар" кажуть, що лише оновили умови декількох старих тарифів, яким було більше двох років, і за якими весь цей час умови не змінювалися.

"Наші абоненти почали використовувати більше мобільного інтернету, більше телефонувати на номери інших операторів та закордон. – розповідають в "Київстар". – Лише за останній рік трафік зріс на 50% та 10% відповідно. Тому ми запропонували їм додатковий обсяг послуг, а вартість зросла незначно".

В компанії також нагадують про рекордні інвестиції у будівництво 4G по всій Україні. Обсяг інвестицій щороку становить 5 млрд грн.

В Vodafone Україна кажуть, що значне падіння доходів від роумінгу – не єдиний фактор, який впливає на собівартість мобільного зв’язку. Щороку навантаження на мережу зростає і за останній рік зросло в 1,4 рази. Через це компанія інвестує у розширення ємності мережі, у покриття.

Відповідно, зазначають в компанії, оператор вимушений частину інвестицій покривати за рахунок підвищення вартості тарифів.

Ще в травні 2020 року Vodafone Україна попередив про підвищення тарифів на 20%, зокрема через "практично повну відсутність доходів від роумінгу".

"На зростання ціни для абонентів вплинуло декілька факторів, найголовніший з них – постійні інвестиції та роботи над розширенням ємності 4G мережі та підключення нових населених пунктів до швидкісного мобільного інтернету", – кажуть у lifecell.

Чи подорожчає мобільний зв’язок в 2021

На початку 2021 року мобільні оператори підвищили вартість лише деяких тарифних планів, однак вони не очікують значного зростання.

"Вартість мобільного зв'язку в Україні – одна із найменших у світі, але ми не очікуємо значного зростання", – запевняють в "Київстар".

"Ціна буде змінюватися через великі інвестиції всіх операторів в інфраструктуру. Але якщо подивитися на середні витрати абонентів (ARPU) "Київстар" у третьому кварталі 2020 році, то за рік вони зросли лише на 9 гривень", – розповідають в укомпанії.

В Vodafone Україна кажуть, що тенденція 2021 року – це, скоріше, не підвищення ціни, а зміна тарифів відповідно до нових тенденцій в користуванні та попиті на послуги.

Є тенденція до зниження вартості мегабайта, адже мобільним інтернетом стали користуватись більше й частіше, що призвело до збільшення обсягу інтернет-трафіку в тарифах. У Vodafone за 2020 рік ціна за гігабайт знизилась на 12.

lifecell на початку цього року змінив вартість пакетів послуг 7 тарифних планів з близько 80, на яких обслуговуються абоненти. Вартість послуг в них зросла в середньому на 20-25 грн.

В компанії наголошують, що на зростання ціни для абонентів вплинуло декілька факторів, і найголовніший з них – постійні інвестиції та роботи над розширенням ємності та географії 4G мережі.

"Подальшої зміни вартості пакетів послуг для абонентів найближчим часом не планується, але це також залежить від багатьох економічних факторів", – підсумовують в lifecell.

Зростання тарифів мобільних операторів, на тлі падіння доходів від роумінгу, відбувається не лише в Україні. Напередодні інформаційно-аналітичне агентство Content Review повідомило, що послуги зв'язку в Росіїї в 2021 році стануть дорожчими на 15%.

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