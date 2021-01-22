Максимум за 1000 євро: Комітет рекомендує Раді схвалити законопроєкт про розмитнення "євроблях"

Профільний комітет ВР рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкти, які передбачають тимчасове встановлення максимальної ставки розмитнення авто, ввезених на територію України з порушенням митних правил ("євроблях") до кінця 2020 року, у 1000 євро.

Таке рішення ухвалили на засіданні у четвер, передає "Укрінформ".

Заступник голови комітету Олександр Ковальчук зазначив, що напрацьовано два законопроєкти, якими пропонуються зміни до Податкового і Митного кодексів.