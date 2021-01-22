Максимум за 1000 євро: Комітет рекомендує Раді схвалити законопроєкт про розмитнення "євроблях"
Профільний комітет ВР рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкти, які передбачають тимчасове встановлення максимальної ставки розмитнення авто, ввезених на територію України з порушенням митних правил ("євроблях") до кінця 2020 року, у 1000 євро.
Таке рішення ухвалили на засіданні у четвер, передає "Укрінформ".
Заступник голови комітету Олександр Ковальчук зазначив, що напрацьовано два законопроєкти, якими пропонуються зміни до Податкового і Митного кодексів.
"Вони передбачають єдиний підхід до розмитнення авто без будь-яких пільг і винятків, стосуються всіх транспортних засобів, які в’їхали на територію України до кінця 2020 року з порушенням митних правил, а також направлені на поповнення бюджету і полегшення роботи правоохоронних органів.
Пропонується надати можливість розмитнення автівок, що були ввезені з порушенням митних правил протягом 180 днів за ставкою, що не перевищує 1000 євро. Отримані кошти нардепи пропонують спрямувати на вакцинацію від COVID-19", - йдеться у повідомленні.
"У прикінцевих положеннях законопроєкту ми пропонуємо кошти, отримані від розмитнення транспортних засобів, у повному обсязі направити на вакцинацію українців від коронавірусної інфекції, доплату медикам, придбання обладнання тощо", - сказав нардеп.
Нагадуємо:
У Харкові та області правоохоронці почали штрафувати власників автомобілів на іноземній реєстрації на суму 8,5 тисячі гривень.
Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова сприяти роботі нардепів і урядовців у складі робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив щодо доступного розмитнення "євроблях".
Кабмін погодив проєкт постанови, яка дозволяє притягувати до відповідальності власників авто на європейських номерах.
Раніше повідомлялось, що власники "євроблях" не можуть вивезти авто, адже його одразу конфісковують, а розмитнення автомобіля по діючих ставках не звільняє від штрафу 170 тисяч.
У "Слузі народу" пропонували знову зробити розмитнення "євроблях" пільговим.
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