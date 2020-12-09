Новости 9 декабря: локдаун введут в январе, Еврокомиссия предоставила первый транш миллиардного кредита

О локдауне: Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Об акциях: Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции шести компаний - Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa и AMD.

О "Северном потоке": Нижняя палата Конгресса проголосовала за принятие оборонного бюджета США на 2021 год, который включает усиление санкций против Северного потока 2. Законопроект поддержали 289 из 431 членов Палаты представителей.

О космосе: На 1,3 секунды до запуска двигателей первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить "скачок" на 15 километров, старт был автоматически отменен.

О карантине выходного дня: В Минэкономики заявили, что внедрение карантина "выходного дня" в ноябре не будет иметь существенного влияния на экономические итоги 2020 года - по оценкам ведомства, потери составляют 0,04 - 0,06 п.п. в расчете за год.

Об инвестициях: Европейский инвестиционный банк и правительство Украины 9 декабря заключили 3 кредитные соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта.

О транше: Еврокомиссия перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи - первый транш кредита в размере 12 миллиардов евро.

Об инфляции: В ноябре 2020 рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфляция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).

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