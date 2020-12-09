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Акції Facebook, Tesla, Netflix і Microsoft торгуватимуться на українському фондовому ринку

Середа, 9 грудня 2020, 09:45
 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції шести компаній – Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa та AMD. 

Про це повідомляється на офіційному сайті комісії.

Згідно з Положенням про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, рішення про допуск ухвалюється НКЦПФР за заявою іноземного емітента цінних паперів або Центрального депозитарію цінних паперів.

Цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку. 

Емітент іноземних цінних паперів додатково взаємодіє з фондовою біржею для забезпечення проходження процедури лістинга цінних паперів іноземного емітента.

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Економічна правда

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НКЦПФР фондовий ринок Facebook Tesla Microsoft

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