Посилений карантин буде у січні – офіційні дати

Уряд запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "В результаті переговорів було прийнято рішення про те, що з 8 по 24 січня наступного року включно в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвемо їх "зимові канікули заради безпеки".

Деталі: Шмигаль зазначив, що влада не вважає за потрібне вводити локдаун у грудні, зважаючи на те, що йде певне зниження рівня захворюваності. За словами прем’єра це стало можливим завдяки карантину вихідного дня, запровадженого в листопаді та завдяки штрафам, які дисциплінують українців носити маски.

За словами Шмигаля, медична система наразі витримує навантаження. Водночас аби розірвати ланцюг захворюваності, який може виникнути після свят, планується посилити обмеження в січні наступного року.

Передбачається, з 8 по 24 січня 2021 року буде заборонено:

відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,

робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс),

робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів

продовольчих і непродовольчих ринків.

Громадський транспорт продовжить працювати.