SpaceX скасувала запуск Starship за секунду до старту

Довідка: Starship SN8 встановлено на пусковому комплексі в містечку Бока Чика, штат Техас.
Напередодні Маск зазначав, що з "ймовірність ⅓ (33.3% — ред) запуск пройде успішно".
Старший інженер SpaceX по польотах на Марс Ларс Блекмор о 23:15 за Києвом написав в Twitter: "Сьогодні ми побачимо, чи можливий новий спосіб польоту (падіння?). Це великий крок до 100% багаторазових ракет, які зможуть доставити нас на Місяць і Марс. Можливо, не вийде з першого разу, тож побажайте нам удачі!".
Як зазначає SpaceХ, наступні тестові моделі Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків, а 11,12,13,14,15 та 16-та модифікації Starship зараз виготовляються.
У тестовому прототипі SN8, на відміну від ракети-носія Falcon 9, де встановлено двигуни Merlin, підйомну потужність забезпечують три двигуни Raptor.
Що передувало:
1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку — в наступні чотири роки.
SpaceX 3 вересня провела ще одні успішні випробування прототипу корабля Starship. Тестова модель багаторазового корабля виконала політ на 150 метрів.
Компанія Ілона Маска SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту Землі військовий GPS-супутник, за дві секунди до старту двигунів.