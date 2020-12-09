У Мінекономіки підрахували втрати від карантину "вихідного дня"

У Мінекономіки заявили, що впровадження карантину "вихідного дня" у листопаді не матиме суттєвого впливу на економічні підсумки 2020 року - за оцінками відомства, втрати становлять 0,04 - 0,06 в.п. у розрахунку за рік.

Про це йдеться в Огляді департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

"Ураховуючи структурні особливості коронакризи, основний удар прийшовся на малі і середні підприємства (МСП), не зачепивши при цьому фінансової системи (як у кризи попередніх років), що дозволило уникнути фінансової дестабілізації та продовжувати безперебійну діяльність банківської сфери", - йдеться в огляді.

"Враховуючи, що частка МСП, діяльність яких підпадала під дію заборони та жорстких обмежень у загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва, є незначною і становить лише 6,2% (у 2019 році), а також пристосованість окремих видів економічної діяльності до нових умов ведення бізнесу (онлайн продажі, робота на доставку, zoom конференції та переговори тощо) за підсумком року падіння ВВП очікується в межах прогнозованих тенденцій - 4,8%-5,0% (р/р)", - додали в Мінекономіки.

Зазначається, що окремим негативним чинником впливу до кінця року є низхідна динаміка у сільському господарстві, зокрема рослинництві, "в умовах надзвичайно нижчого за минулорічний рекордний обсяг врожаю зернових культур", а також овочів, фруктів та олійних культур.

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Нагадаємо:

Із 14 до 30 листопада в Україні діяв "локдаун" вихідного дня, але уряд вирішив не продовжувати його.

Економічна правда