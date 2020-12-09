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ЄІБ дасть Україні 640 млн євро кредиту на дороги Луганщини і транспорт для 20 міст

Середа, 9 грудня 2020, 13:45
 

Європейський інвестиційний банк та уряд України 9 грудня уклали 3 кредитні угоди на загальну суму 640 млн євро для реалізації пріоритетних проєктів у галузі інфраструктури та транспорту.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

"Сьогодні було укладено одразу 3 кредитні угоди з банком, відповідно до яких Україна отримає 640 млн євро на покращення інфраструктури у східному регіоні, оновлення дорожньої мережі Луганщини, а також на закупівлю електричного громадського транспорту майже у 20 українських містах", - прокоментував підписання угод очільник міністерства інфраструктури Владислав Криклій.

340 млн євро ЄІБ будуть спрямовані на відновлення і покращення ключової соціальної та транспортної інфраструктури у східному регіоні. Це школи, дитсадки, лікарні, поштові відділення, вуличне освітлення, каналізаційні системи, а також муніципальний транспорт і відповідна інфраструктура для нього. 

Ще 100 млн євро кредиту ЄІБ надасть на відновлення дорожньої мережі Луганщини, а саме на виконання ремонтних робіт на 2-х ділянках автодороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка"-Сватове-Лисичанськ-Луганськ у рамках проєкту "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3В)".

200 млн євро ЄІБ підуть на реалізацію проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ", що передбачає закупівлю електричного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, електробусів, вагонів метро, а також будівництво та оновлення трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій. 

Попередньо визначено 18 міст-учасників проєкту: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса та Чернівці. Їх остаточний перелік буде сформовано після ратифікації угоди з банком.

Європейська правда

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транспорт ЄІБ Україна дороги Мінінфраструктури

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