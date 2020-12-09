У листопаді інфляція у річному вимірі зросла до 3,8% – Держстат

У листопаді 2020 року ріст споживчих цін прискорився до 1,3% (із 1% у жовтні), у річному вимірі інфялція за підсумками листопада виросла до 3,8% (за підсумками жовтня було 2,6%).

Про це повідомляє Держстат.

Базову інфляцію у листопаді зафіксували на рівні 0,7% (0,8% - у жовтні).

У листопаді ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 1,4%. На 9,4-9,6% подорожчали цукор, овочі, яйця і олія соняшникова.

Сало, хліб, продукти переробки зернових, масло, молоко і молочні продукти подорожчали на 1,1-2,5%.

Фрукти подешевшали на 5,1%.



Нагадаємо:

У жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року рівень цін зріс на 2,6%. У вересні цей показник становив 2,3%.

Економічна правда