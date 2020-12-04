Новости 4 декабря: ФЛП освободили от налогов на карантин, цены на нефть растут

О "деле Микитася": В сеть слили постановление Высшего антикоррупционного суда по делу екснардепа-застройщика Максима Микитася из которой следует, что по версии следствия НАБУ, экс-премьер-министр Владимир Гройсман получал взятку за назначение Александра Лятамбора президентом государственной корпорации "Укрбуд".

О нефти: Цены на нефть эталонных марок неуклонно растут на торгах 4 декабря после решения ОПЕК + наращивать добычу постепенными темпами.

О локдауне: Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

О карантинной помощи: Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФЛП первой группы.

Также было принято законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для Украинской и законопроект № 4431 о ее финансировании из фонда противодействия коронавируса.

О вакцине: На заседании 4 декабря Верховная Рада проголосовала за уменьшение срока регистрации вакцины от COVID-19 до 5 дней.

О зарплатах чиновников: Нацбанк обнародовал положения о требованиях к положений в отчете о вознаграждении членов наблюдательных советов и правления банков - положения и отчеты банк размещать на своей веб-странице.

Об энергетике: Дания прекратит выдавать новые лицензии на разработку нефтяных и газовых месторождений в Северном море и полностью прекратит добычу до 2050 года.

Чехия намерена отказаться от использования угля до 2038 года.

Об "Укрзализныце": Бывший заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань предлагает отдать 10% акций АО "Укрзализныця" Европейском банке реконструкции и развития, освободив компанию от обслуживания финансовых долгов.

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