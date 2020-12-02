Новости 2 декабря: "ФОПы" объединяются с "евробляхерами", Рада приняла виртаульные валюты, "тимошенковец" может стать аграрным министром

Об объединении ФЛП с "евробляхерами". Несмотря на то, что Рада 1 декабря отложила обязательное использование РРО для ФОПов на год, предприниматели не собираются прекращать протесты под зданием парламента - вскоре к ним могут присоединиться еще и владельцы так называемых "евроблях".

О виртуальных валютах. Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект "О виртуальных активах", что может легализовать рынок цифровых валют в Украине.

О кассовых аппаратах для ФЛП. Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал принятие Радой законопроекта об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для ФОПов 2-4 групп, по его словам, важно, чтобы крупный бизнес не прятался за ФОПами.

В Европейской бизнес ассоциации заявили, что принятые нормы законопроекта по либерализации применения кассовых аппаратов ставят в неравные условия тех, кто торгует одинаковыми товарами онлайн и офлайн. Бизнес призвал президента не подписывать документ и вернуть на доработку.

О Гетманцеве. В Офисе президента инициировали сбор подписей о недоверии главе налогового комитета Рады Рады Даниилу Гетманцеву, который является одним из главных "раздражителей" для предпринимателей-митингующих, но сейчас сбор подписей приостановили.

Об аграрном министре. Возможная отставка министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко в последние недели начала набирать достаточно конкретные черты, должность министра АПК может перейти к политсиле Юлии Тимошенко.

Об искусственном интеллекте. Правительство утвердило концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года.

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ФЛПы, протесты, "евробляхи" и страхи Зеленского: как власть уступает улице

Верховная Рада и президент пошли на уступки малому бизнесу. Что именно проголосовали депутаты, что это изменит, почему часть ФЛПов все равно недовольна, и на что рассчитывают владельцы "евроблях", которые готовятся к новым протестам. (укр)