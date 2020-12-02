В ОП инициировали сбор подписей о недоверии Гетманцеву, но потом остановили – источники

В Офисе президента инициировали сбор подписей о недоверии главе налогового комитета Рады Рады Даниилу Гетманцеву, который является одним из главных "раздражителей" для предпринимателей-митингующих, но сейчас сбор подписей приостановили.

Об этом говорится в статье ЭП со ссылкой на источники.

Ранее фракции "За будущее" и "Батькивщина" зарегистрировали постановление об увольнении Гетманцева с должности главы налогового комитета, если Рада не примет решение об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов. Но это вопрос не выносился на рассмотрение в сессионном зале.

"Позже, как стало известно ЭП, глава ОП Андрей Ермак дал команду на сбор подписей среди депутатов о выражении Гетманцеву недоверия. В общем подобная инициатива не имеет юридической силы, и больше похожа на элемент давления на нардепа.

Сторонники Гетманцева, в то же время, начали собирать подписи депутатов, чтобы оставить его на должности", - говорится в материале.

"Одним из самых активных его защитников был спикер Дмитрий Разумков, который лично убеждал некоторых депутатов в необходимости оставить главу комитета на должности. То есть, он делал это в противовес ОП", - отмечает один из членов налогового комитета.

По словам источника, еще одним "лоббистом" Гетманцева был "серый кардинал СН", нардеп Илья Павлюк.

Он говорит, что к главе налогового комитета сегодня есть две основные претензии. Первая - он якобы поддерживает депутатов так называемой "группы Коломойского", что, по его мнению, прослеживается в поддержке Гетманцевым критических вопросов типа уравнение акцизов на бензин и сжиженный газ или отмены акциза на авиатопливо и других "точечных" голосованиях.

Вторая - протесты малого бизнеса, в частности, обострение ситуации вокруг ФОПов.

""Реверанс" перед ФОПами не по душе Гетманцеву." Ну что же ... последний акт балета РРО 2020 отыгран. Решение принято. Печаль ", - отметил нардеп в Telegram после принятия Радой отсрочки РРО.

С самого начала он самоустранился от процесса принятия решения, которое не соответствует его взглядам. В частности, он не вел заседание комитета, на котором упомянутые законопроекты рекомендовали к принятию, и не голосовал. На уточняющий вопрос относительно оценки принятого законопроекта и инициатив ОП о недоверии, которые ЭП передала Гетманцеву через помощника, он пока не ответил", - пишут авторы статьи.

Отмечается, что пока глава финансового комитета может не волноваться за свою судьбу, как и о выражении ему недоверия - сбор подписей приостановили.

По словам собеседника ЭП в правительстве, ранее Гетманцеву предлагали должность министра образования, но он отказался. Его, якобы, интересует должность главы Бюро экономической безопасности - ведомства, которое должно заменить налоговую милицию. Но договоренностей еще нет. Соответствующий законопроект о создании Бюро депутаты планируют принять до конца года.

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Экономическая правда