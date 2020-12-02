Закон об отсрочке кассовых аппаратов ставит в неравные условия онлайн и офлайн-торговлю – ЕБА

В ЕБА заявили, что принятые нормы законопроекта 4439-д по либерализации применения кассовых аппаратов ставят в неравные условия тех, кто торгует одинаковыми товарами онлайн и офлайн - бизнес призвал президента не подписывать документ и вернуть на доработку.

Об этом говорится в позиции Европейской Бизнес Ассоциации, опубликованной на официальном сайте.

"Народные депутаты приняли решение зарегистрировать и принять в первом чтении и в целом законопроект 4439-д по либерализации применения кассовых аппаратов плательщиками единого налога. Данный законопроект является доработанной версией президентского законопроекта 4439, зарегистрированного несколькими днями ранее.

Так, в отличие от президентского, законопроект 4439-д имеет ряд норм, которые еще больше усилят неравные условия ведения бизнеса. В частности, если во время предыдущих обсуждений были, по крайней мере, попытки урегулировать интернет торговлю, то принятым решением, никакого регулирования не предусматривается. Таким образом, принятые нормы ставят в неравные условия тех, кто торгует одинаковыми товарами онлайн и офлайн", - говорится в сообщении.

"Ассоциация в течение длительного времени настаивала на подготовку разъяснения от налоговой по нормам применения программных РРО и выдаче расчетных документов. Но это, как показывает практика, волнует только белый бизнес", - отметили в Ассоциации.

"В то же время, именно через интернет реализуется нелегально ввезенная и контрафактная (поддельная) продукция. Так, например, нелегальный алкоголь, который составляет около 50%, не находится в официальных сетях, зато через интернет товар реализуют без РРО, без марок акцизного налога, лицензии и пр. Также, большая доля подделок и нелегально ввезенных активно реализовывается через заведения общественного питания.

То же касается реализации через интернет бытовой техники и электроники, которая не соответствует требованиям законодательства в части безопасности, электромагнитной совместимости, не подлежит гарантийному ремонту. Ювелирные изделия и текстиль, которые завезены нелегально или низкокачественные и составляют вред здоровью, тоже реализуются через интернет магазины и социальные сети, которые нелегально используют чужие торговые марки", - добавили в Ассоциации.

"Честный бизнес устал работать в неравных условиях. Конечно, в сложившейся ситуации из-за коронавируса, бизнесу нужна помощь и поддержка. Однако, нельзя предоставлять "медвежью услугу", кажущуюся помощью, которая только усиливает теневой сектор в стране и затягивает пояс честному бизнес . Работаешь - декларируй свою деятельность. Все достаточно просто. Почему одни это делают, а другие - протестуют.

И вполне логичный вопрос, откуда страна рассчитывает выплачивать пенсии, социальные выплаты и т.д., если продолжать закрывать глаза на проблему теневого рынка. Опять облагая дополнительными сборами тех, кто и так уже платит, ведь это проще, чем внедрить механизм обеления экономики", - заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

"Относительно отмены ряда штрафов и переноса сроков их применения, принято решение автоматически отменяет стимул соблюдать учет товаров и официально декларировать средства. Практика применения штрафа в 1 грн это подтвердила.

Также, народные депутаты полностью отобрали у потребителей возможность проверив подлинность фискального чека, получить компенсацию стоимости товара, в случае, если их права были нарушены", - добавили члены Ассоциации.

В ЕБА подчеркивают, что принятый законопроект 4439-д "существенно вредит не только цивилизованным и справедливым условиям ведения бизнеса, но и украинским потребителям".

Бизнес призвал президента не подписывать этот законопроект и вернуть его в парламент на доработку.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применения обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак положительно оценил принятие Радой законопроекта об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для ФОПов 2-4 групп, по его словам, важно, чтобы крупный бизнес не прятался за ФОПами.

Экономическая правда

Экономическая правда