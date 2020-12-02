Ермак о кассовых аппаратах: Важно, чтобы крупный бизнес не прятался за ФОПами

Глава Офиса президента Андрей Ермак положительно оценил принятие Радой законопроекта об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для ФОПов 2-4 групп, по его словам, важно, чтобы крупный бизнес не прятался за ФОПами.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня (1 декабря - ред.) парламент принял законопроект, который на год откладывает обязательное использование кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей II-IV групп.

Чтобы срочно решить ситуацию, президент Владимир Зеленский подал законопроект как неотложный, и на его базе фракции нашли компромиссное решение, которое получило 319 голосов "за". Поэтому это - совместная работа. Документ отменяет норму о так называемом кэшбеке, которая вызвала большое возмущение в обществе. Принятые поправки также уменьшают перечень рисковых видов деятельности и привязывают все лимиты к ставке минимальной заработной платы, в частности лимит фискализации", - отметил Ермак.

По его словам, в условиях пандемии и карантина для Зеленского важно поддержать именно честный малый и средний бизнес.

"Однако также важно, чтобы крупный бизнес не уклонялся от уплаты налогов, прячась за ФОПами. Внимание фискальных органов должно быть приковано именно к подобным схемам. А честные небольшие предприниматели должны работать спокойно", - добавил глава ОП.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применения обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Экономическая правда