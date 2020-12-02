Протесты под Радой: ФОПы и владельцы "евроблях" могут объединиться – источники

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Несмотря на то, что Рада 1 декабря отложила обязательное использование РРО для ФОПов на год, предприниматели не собираются прекращать протесты под зданием парламента - вскоре к ним могут присоединиться еще и владельцы так называемых "евроблях".

Об этом говорится в статье ЭП со ссылкой на источники.

"Мы стоим дальше, этот закон нас не устраивает. Мы требовали решения вопроса по существу, а не его отсрочки. У нас нет возможности протестировать еще целый год. Мы требуем, чтобы обязательная фискализация была полностью отменена", - сообщил в комментарии ЭП глава Движения # SaveФОП Сергей Доротич сразу после принятия парламентом компромиссного закона.

Он называет принятый Радой закон "кощунством" и жалуется, что парламентарии отклонили те законопроекты, к разработке которых привлекали представителей бизнеса. Эти инициативы, в частности, предусматривали полную отмену фискализации для бизнеса.

В то же время под зданиями Кабмина и парламента не прекращаются и протесты "евробляхеров".

"Мы требуем принятия ряда законопроектов: 3704, 3705, 3706, которыми вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Все они связаны между собой", - заявил глава "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич.

"Этими законами предлагается отменить акцизный сбор, ввести обязательный технический осмотр машин, дополнить законодательство налогом на дорогие авто и решить проблемы с водителями, которых уже успели оштрафовать за нарушения законодательства", - говорится в статье.

"Мы уверены, что законопроекты пройдут комитет, но Гетманцев специально не ставит их на повестку дня, потому что понимает, что они будут проголосованы и попадут в зал. Он категорический противник этого", - сказал в комментарии ЭП Ярошевич.

"Именно глава налогового комитета и является главным оппонентом владельцев авто на "еврономерах". Поэтому они его уже объявили "тайным агентом России,который ведет гибридную войну с Украиной и США", - пишут авторы материала.

"Если нас не услышат, то однозначно акции протеста будут продолжаться и в будущем, потому что мы не видим другого пути решения этой проблемы", - добавил Ярошевич.

При этом Ярошевич отметил, что они готовы объединяться с ФОПами и уже ведут переговоры об этом. Однако конкретных договоренностей о совместных действиях нет.

По словам собеседников ЭП из лагеря "Слуги народа", Офис президента "раздражают" периодические протесты предпринимателей в правительственном квартале. Особенно сейчас, в конце года, перед введением очередного локдауна.

"У президента опасаются, что митинги могут быть использованы политическими оппонентами для дальнейшего раскачивания ситуации и провокаций. Что "фоповцы", что "евробляхеры" очень заведены, им только повод дай", - говорит депутат.

Есть также вероятность, что вскоре эти два движения объединятся, что еще больше усилит их вес. Даже несмотря на то, что часть "фоповцев" уйдет с Грушевского после одобренной Радой отсрочки введения РРО.

"Да, часть пойдет, но другие будут продолжать "качать" (ситуацию. - ЭП). Там уже слишком много интересов - от политических амбиций отдельных лидеров "SaveФОП" до заинтересованных в расшатывании партий "За будущее" и отдельных депутатов. Всем выгодно" , - говорит собеседник.

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Экономическая правда