В случае отставки Петрашко должность министра АПК может перейти к "Батькивщине" – источники УП

Возможная отставка министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко в последние недели начала набирать достаточно конкретные черты, должность министра АПК может перейти к политсиле Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в статье УП со ссылкой на собеседников в парламенте.

Уже традиционно в кулуарах украинской политики говорят о возможном увольнении министра экономики Игоря Петрашко.

Собеседники УП в парламенте жалуются, что к нему невозможно попасть на прием, а на заседаниях комитетов он вообще не появляется.

"Игорь где-то в своем мире министр. Его заместители нам уже жалуются, что не могут с ним ничего решить, и должны напрямую со Шмыгалем работать, чтобы хоть что-то работало.

Петрашко только аграрка интересует. Он так и не смог перестать быть менеджером одной из агрокомпаний", - рассказал УП один из членов комитета ВРУ по вопросам экономического развития, намекая на "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, откуда Петрашко пришел в правительство.

"В последние недели отставка Петрашко начала набирать достаточно конкретные черты. По словам сразу нескольких собеседников УП в парламенте, должность министра АПК может перейти к политсиле Юлии Тимошенко. Вроде как это должно стать формализацией сотрудничества, почти коалиции, благодаря которой президентская "Слуга народа" будет иметь голоса за бюджет.

Уже сейчас началась публичная подготовка плацдарма под такую ​​возможность. В распоряжении УП есть коллективное письмо от аграрных ассоциаций на имя президента Зеленского, где подписанты просят возродить МинАПК. И даже предлагают кандидата в министры, которым является никто иной, как однопартиец Юлии Тимошенко Вадим Ивченко", - говорится в материале.

По данным УП, уволить могут еще одного министра из экономического блока правительства - главу Мининфраструктуры Владислава Криклия.

"У Зеленского возмущаются, что министр, мол, хорошо справляется с презентациями, и гораздо хуже - с инфраструктурными проектами", - пишут авторы статьи.

"Влад приходит и рассказывает нам, как все у него классно, но когда мы проверяем - все немного не так, как он говорит. Или звонит Ярославский, спрашивает, почему стопнули работы в аэропорту в Днепре. Мы такие: как стопнули? Нам Криклий говорил, что все хорошо!", - делится собеседник УП на Банковой.

"Добавляют проблем Криклию и плохие отношения с главой МВД Арсеном Аваковым. Хотя до назначения Криклий и работал в МВД, но на новой должности успел перейти дорогу друзьям Авакова на транспорте типа Вилена Шатворяна.

Тлеющий конфликт двух министров мог бы еще долго тянуться, если бы на место Криклия не обреталась новая кандидатура. Повышенный до ответственного за региональную политику заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко, как выяснилось, имеет готовую замену министру инфраструктуры. Возглавить МИУ не прочь партнер Тимошенко по "Большому строительству" руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков", - говорится в материале.

Читайте подробнее в статье: Не-заменный. Почему Зеленский хочет и не может сменить правительство

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Напомним:

В октябре в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что не держится за должность, а разговоры о возможном увольнении назвал "слухами и общими разговорами".

Ранее УП со ссылкой на источник в Кабмине сообщала, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко предлагает назначать действующего главу Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, которую сейчас занимает Владислав Криклий.

В Мининфраструктуры опровергли информацию о возможном увольнении министра Владислава Криклия, заявив, что "не комментируют слухи".