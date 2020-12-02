Кабмин утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине

На заседании 2 декабря правительство утвердило концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года.

Основные направления Концепции включают:

совершенствования среднего, высшего образования и повышения квалификации с целью подготовки квалифицированных специалистов и фахивчинь в области искусственного интеллекта;

стимулирование научных исследований в области, в частности с помощью грантов;

стимулирование предпринимательства в области ИИ, а также разработка метода переквалификации кадров, которые могут потерять работу из-за автоматизацию за 5-10 лет

работа с повышением уровня кибербезопасности, совершенствование законодательства в сфере киберзащиты;

применение технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере и общественном управлении;

решения проблем работы госреестров;

использование ИИ в правосудии, в частности для предупреждения опасных явлений на основе анализа имеющихся данных.

На разработку и внедрение первых этапов Концепции понадобится более 14 миллионов гривен в 2021-23 годах.

По словам Вицепремьер-министра - Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, эта концепция поможет привлечь миллиарды инвестиций и откроет для Украины участие в деятельности международных организаций по развитию искусственного интеллекта в мире.

Также речь идет о создании правового поля использования ИИ в соответствии с международными стандартами.

Экономическая правда