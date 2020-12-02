Кабмин утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине
Среда, 2 декабря 2020, 15:34
На заседании 2 декабря правительство утвердило концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года.
Основные направления Концепции включают:
- совершенствования среднего, высшего образования и повышения квалификации с целью подготовки квалифицированных специалистов и фахивчинь в области искусственного интеллекта;
- стимулирование научных исследований в области, в частности с помощью грантов;
- стимулирование предпринимательства в области ИИ, а также разработка метода переквалификации кадров, которые могут потерять работу из-за автоматизацию за 5-10 лет
- работа с повышением уровня кибербезопасности, совершенствование законодательства в сфере киберзащиты;
- применение технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере и общественном управлении;
- решения проблем работы госреестров;
- использование ИИ в правосудии, в частности для предупреждения опасных явлений на основе анализа имеющихся данных.
На разработку и внедрение первых этапов Концепции понадобится более 14 миллионов гривен в 2021-23 годах.
По словам Вицепремьер-министра - Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, эта концепция поможет привлечь миллиарды инвестиций и откроет для Украины участие в деятельности международных организаций по развитию искусственного интеллекта в мире.
Также речь идет о создании правового поля использования ИИ в соответствии с международными стандартами.
Экономическая правда
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