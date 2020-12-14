Новости 14 декабря: у Минфина США похитили информацию, помощь ФОПам и работникам в "Дии"

О кибератаках: Хакеры, поддерживаемые иностранным правительством, похитили информацию из Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли страны.

О помощи в "Дии": Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 декабря могут подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен.

В Минцифры также создали инструкцию, как эту помощь оформить.

О потерях бюджета: Государственный бюджет с 2009 по 2019 год недополучил 776,8 миллиарда гривен из-за налоговых льгот, местные - 50 миллиардов.

О "Массандре": Винодельческий завод "Массандра" (100% акций) в оккупированном Россией Крыму "купила" дочерняя компания банка "Россия" "Южный проект" - крупнейшим акционером банка является друг президента РФ Путина Юрий Ковальчук.

О "ковидном" фонде: Кабинет Министров на внеочередном заседании 14 декабря перераспределил 6 миллиардов гривен расходов госбюджета на фонд борьбы с COVID-19.

О карантине: С 19 декабря в Украине будут действовать новые ограничения в работе заведений питания, проведении массовых мероприятий в учебных заведениях и помещениях церквей.

О последствиях пандемии: Украина и МБРР подписали соглашение о втором дополнительном финансировании, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19, 170 млн долларов в Минфине рассчитывают получить уже до конца этого года.

О делах "Привата": Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы "Приват".

О запуске ракеты: 13 декабря американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли спутник радиовещания SXM-7 компании Sirius XM. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила шесть подобных миссий.

Эксклюзивы ЭП:

Камеры - это еще не все. Как автофантомы будут ловить нарушителей

Вскоре на дорогах Украины появятся полицейские авто без опознавательных знаков, которые будут ловить нарушителей правил дорожного движения.