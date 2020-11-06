Марченко: Украина выполнила 4 из 10 из структурных маяка Меморандума с МВФ

Министерство финансов ожидает до конца этого года транш от МВФ в рамках действующей программы stand-by, по словам министра Сергей Марченко, Украина уже выполнили 4 структурных маяка программы из 10.

Об этом Марченко заявил в интервью изданию "Минфин".

"Есть надежда, что мы получим средства еще в 2020-м, по крайней мере мы делаем все для этого возможное", - рассказал министр.

По его словам, Украина уже выполнила 4 структурных маякя программы, и выполнение еще двух - на финальной стадии.

"Мы уже выполнили четыре из десяти структурных маяков Меморандума с МВФ. Проведена работа по сокращению неработающих кредитов. К примеру, в сентябре доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%. Наконец запущен рынок газа для частных потребителей , которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

Также выполнены задачи по реформированию таможни и налоговой - созданы единые юридические лица, усовершенствован устав НАК "Нафтогаз" и внесены изменения в положения, которым регулировались заработные платы наблюдательных советов и правлений государственных компаний. Это, кстати, было одним из проблемных вопросов, и сейчас оно снято (принято постановление КМУ от 26 октября 2020 № 996 "Некоторые вопросы оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики")", - отметил Марченко.

Он добавил, что выполнение еще двух структурных маяков финализируются.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.