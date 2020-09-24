Возможность 2 траншей от МВФ до конца года потеряна, надо стараться получить один — Сологуб

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"То, на что сейчас мы можем ориентироваться и пытаться сделать - это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре" - сказал Сологуб.

По его словам, НБУ предлагал правительству формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/доллар.

Сологуб добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенном в программе с Фондом, и есть сомнения относительно возможности его финансирования.

По его словам, задержка с международным финансированием связана с изменением в начале июля главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления.

Напомним:

Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.