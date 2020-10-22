Все разделы
Укр / Рус

Зеленский уверен, что Украина мешают получить транш от МВФ "отдельные люди"

Четверг, 22 октября 2020, 20:10
 

Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

"Мы ждали долго второго транша [от Международного валютного фонда]. Я считаю, что мы все выполнили. Но я считаю, что как внутри страны, так и снаружи, есть люди, которые работают против Украины.И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, чтобы стабильности в Украине не было", - сказал Зеленский.

При этом президент не стал называть фамилии этих лиц из-за избирательного процесса в Украине.

"Сегодня экономика так выстроена в Украине, и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от Международного валютного фонда. 

Я им благодарен за их помощь. Это наш стратегический партнер, но когда мы говорим, что если бы у нас экономика была на высоте, мы могли бы отказаться от кредита МВФ, и привлекать деньги под конкретные инфраструктурные проекты Всемирного банка и других учреждений финансовых мира. Но сейчас у нас экономика слабая", - добавил Зеленский.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МВФ Зеленский

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин создал рабочую группу для координации переговоров с МВФ 21 октября 2020, 18:30
Президент: Украина продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР 20 октября 2020, 12:02
Советник Зеленского объяснил задержку транша от МВФ 16 октября 2020, 13:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!