Зеленский уверен, что Украина мешают получить транш от МВФ "отдельные люди"

Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

"Мы ждали долго второго транша [от Международного валютного фонда]. Я считаю, что мы все выполнили. Но я считаю, что как внутри страны, так и снаружи, есть люди, которые работают против Украины.И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, чтобы стабильности в Украине не было", - сказал Зеленский.

При этом президент не стал называть фамилии этих лиц из-за избирательного процесса в Украине.

"Сегодня экономика так выстроена в Украине, и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от Международного валютного фонда.

Я им благодарен за их помощь. Это наш стратегический партнер, но когда мы говорим, что если бы у нас экономика была на высоте, мы могли бы отказаться от кредита МВФ, и привлекать деньги под конкретные инфраструктурные проекты Всемирного банка и других учреждений финансовых мира. Но сейчас у нас экономика слабая", - добавил Зеленский.

Экономическая правда