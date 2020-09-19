Глава Минфина о следующем транше МВФ в декабре: Такой информацией не владею

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Ранее о том, что следующий транш МВФ может поступить в декабре, говорил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Я не знаю, откуда глава комитета имеет такую ​​информацию. Я такой информацией как министр финансов и человек, который в правительстве отвечает за переговоры с МВФ, не владею", - подчеркнул Марченко.

По его словам, в Кабмине считают, что одним из источников покрытия дефицита бюджета являются внешние заимствования.

"Это сотрудничество с МВФ, с нашими международными партнерами. Это обязательное условие для следующего года. То есть мы не рассматриваем другие варианты. Самостоятельно мы пока не готовы финансировать дефицит бюджета. Поэтому это будет приток валюты, который позволит нам профинансировать дефицит", - добавил министр.

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Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко заявил о "нормальном процессе диалога" с Международным валютным фондом (МВФ) и ожидает в ближайшее время определенности со стороны фонда о дате визита миссии.

Представители МВФ напоминают о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, и пока затрудняются назвать дату миссии для транша stand by.

Министр финансов Сергей Марченко накануне заявил, что Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничество с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

В июне совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.