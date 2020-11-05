Рада приняла в первом чтении проект госбюджета-2021

Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2021 год.

Документ поддержали 275 нардепов.

В частности, "за" проголосовали 209 нардепов от "Слуги народа", 20 - от "Довіри", 16 - от "За будущее", 11 внефракционных и 19 - от "Батькивщины".

"Правительство вовремя подало в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год, как это определено закоодавством. Проект является сбалансированным и реальным для выполнения. Это не просто финансовая смета, это инструмент развития и роста страны. В бюджете предусмотрено достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства", - заявил перед голосованием министр финансов Сергей Марченко.

"Мы сможем справится с коронакризисом, обеспечить финансовую стабильность, восстановить экономику и повысить благосостояние граждан. Это бюджет возможностей для дальнейшего развития", - добавил он.

По словам Марченко, нардепы, группы и фракций предоставили более 2 тысяч предложений к проекту бюджета, что, по сути, ориентировочно составляет еще один такой бюджет.

"В сотрудничестве Минфина с нардепами и парламентскими комитетами рабочая группа наработала предложения, которые нашли свое отражение в проектах постановления ВР о выводах и предложениях к проекту госбюджета-2021. Проект постановления предусматривает увеличение расходов общего фонда бюджета более чем на 20 млрд грн.

Прежде всего речь идет о дополнительном финансировании развития территорий - 4,3 млрд грн, инфраструктурнх проектов - 7,5 млрд грн, культуры и спорта - 3 млрд грн, здравоохранения - 2 млрд грн...", - пояснил министр финансов.

По его словам, в Минфине основательно обработают все правки и предложения народных депутатов.

По словам главы Счетной палаты Валерия Пацкана, прогнозы правительства по росту ВВП на 4,6% - достаточно оптимистичны, и есть риски, что такой рост не будет достигнут, а коронавирусные ограничения и рецессия в промышленности повлияют на поступление в госбюджет.

Также Пацкан прокомментировал предложение правительства на полгода заморозить размер прожиточного минимума в размере 2189 грн, в то же время, по его словам, фактический размер составляет 3763 грн.

"Счетная палата неоднократно отмечала изменение подходов к формированию размера прожиточного минимума", - добавил Пацкан.

Кроме этого, он оценил предусмотренный рост доходов в госбюджете на 4,9% - "однако реально уменьшение на 2,2% по сравнению с ожиданиями на этот год".

"Мы хотим, чтобы этот бюджет был бюджетом жизни, а не смерти. И не бюджетом выживания. Мы хотим четкое обязательство правительства поднять объемы прожиточного минимума в фактических размеров", - заявил, в частности, представитель "За будущее" Тарас Батенко.

При этом, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал проект бюджета "личной распиской Зеленского собственной некомпетентности".

"Судя по проекту бюджета, Зеленский не собирается выполнять предвыборные обязательства, а в следующем году уже будет экватор его президентской каденции", - заявил Порошенко.

Представитель ОПЗЖ Александр Колтунович назвал нереальной цифрой размер дефциту в 270 млрд грн и "убийственной" цифрой размер дополнительных внешних поступлений в 702 млрд грн.

Дополнено. Бюджетный комитет внес изменения в проект бюджета перед первым чтением, в частности предлагают увеличение доходов на 20 миллиардов гривен и расходов на 17 миллиардов.

Так, в проекте доходы бюджета выросли более чем 20 миллиардов гривен. Рост ожидается благодаря увеличению плана перечислений от Нацбанка на 12 миллиардов и увеличению нормы отчислений чистой прибыли госпредприятий с 30% до 90%. Последнее добавит в бюджет еще 4,2 миллиарда гривен.

Дополнительно правительство разрешило госбанкам кредитовать Укрэнерго под государственные гарантии.

Расходы бюджета предлагают увеличить на 17 миллиардов.

Основные статьи повышение расходов - депутатские нужды (субвенция на социально-экономическое развитие, участие в распределении которой принимают нардепы), инфраструктура, культура, медицина и спорт.

Из ведомств больше всего получит Минфин (+7,4 млрд грн) на субвенцию на соц-эконом развития. При этом 3,2 миллиарда забрали у Фонда регионального развития (Министерство развития общин).

Мининфраструктуры на Программу по развитию аэропортовой инфраструктуры выделяется дополнительные +3 миллиарда гривен.

Минкульт получит + 2,5 миллиарда гривен на Фонд развития учреждений общегосударственного значения.

Минздрав поступит +1,5 миллиарда гривен на "создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака".

На строительство аэропорта Днепропетровск подразделение Мининфраструктуры (Государственное агентство инфраструктурных проектов) получит еще +1,5 миллиарда гривен.

Напомним:

Верховная Рада в четверг, 5 ноября, рассмотривает в первом чтении законопроект о бюджете-2021.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что 20 октября Рада должна провести планерное заседание, чтобы направить свои предложения к проекту госбюджета-2021 в Кабмин, но на заседании вопрос бюджета не рассматривали.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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