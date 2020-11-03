Заместитель главы НБУ: Продолжение сотрудничества с МВФ будет лучшим "успокоительным" для валютного рынка

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что выполнение всех обязательств перед МВФ и продолжение программы сотрудничества будет очень позитивным сигналом и лучшим "успокоительным" для валютного рынка.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Сейчас важно выполнить все обязательства перед МВФ и продолжить программу сотрудничества. Это будет очень позитивным сигналом для рынка. Возможно, даже лучшим "успокоительным", - подчеркнул заместитель главы НБУ.

По словам Гелетия, с макроэкономической точки зрения ситуация в Украине сейчас "достаточно неплохая".

Он, в частности, отметил, что в январе-сентябре 2020 года профицит текущего счета платежного баланса составил 4,2 млрд долларов или 4% ВВП (за 9 месяцев 2019 года дефцит составил 5,6 млрд долларов или 5,1% ВВП) с учетом на то, что импорт во время кризиса сокращался гораздо существеннее экспорта.

Гелетий заверил, что НБУ продолжает придерживаться режима плавающего валютного курса - регулятор не противодействует рыночным трендам и только сглаживает чрезмерные колебания гривни, как в сторону ревальвации, так и девальвации.

"Гелетий отметил, что с началом нового бизнес-сезона - осени - спрос на валюту традиционно растет и в этом году его сформировали в основном импортеры (в частности, потребительских товаров), чему также способствовала мягкая бюджетная политика - правительство в этот период значительно активизировало финансирование бюджетных расходов.

Он отметил, что спрос на валюту также увеличился на фоне погашения внешних обязательств и репатриации дивидендов, добавив, что осенью сохранился умеренный тренд на сокращение вложений иностранных инвесторов в государственные облигации Украины", - говорится в сообщении.

"Со своей стороны Национальный банк политики на валютном рынке не меняет. Мы не противодействуем рыночным трендам и даем гривне колебаться в обе стороны", - заверил заместитель главы НБУ.

Гелетий добавил, что международные резервы Украины сейчас находятся на более высоком уровне по сравнению с началом года (25,2 млрд долл) и составляют более 26 млрд долл. По его словам, их уровень достаточен для расчета по внешним обязательствам и для сглаживания рыночных колебаний.

"Очень важным является продолжение сотрудничества с МВФ. Даже если в краткосрочной перспективе макроэкономической стабильности Украины ничего не угрожает, подушка безопасности и доверие от наших международных партнеров важны для долгосрочного развития и быстрого восстановления экономики после коронакризиса", - подчеркнул он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.