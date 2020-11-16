Новости 16 ноября: попытки отменить "карантин выходного дня", реакция рынков на новую вакцину от COVID-19

О "карантине выходного дня": В "карантин выходного дня" 14-15 ноября заведения общественного питания потеряли 27% оборота.

За первые сутки действия "карантина выходного дня" полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

О попытках отменить тот самый "карантин выходного дня": В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

В Окружной административный суд Киева поступило сразу 3 иска с требованием отменить установленный правительством карантин выходного дня, все - от львовских заведений культуры.

О новой вакцине от COVID-19 и рынках: В понедельник, 16 ноября, Moderna Inc сообщила об эффективности разработанной вакцины от COVID-19 в 94,5% случаях. Рыночные индексы сразу взлетели.

Об отсрочке РРО: Налоговый комитет Верховной Рады планирует предложить Раде принять консолидированный вариант законопроекту об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФЛП, не охватывать рисковые группы.

О победе Приватбанка: Суд удовлетворил иск Приватбанка к компании "Агротерминал" и решил взыскать с нее как поручителя компании "Бориваж" 1 миллиард гривен задолженности.

Эксклюзивы ЭП:

Какой вы фрилансер, надомный или дистанционный? Отвечает Кодекс законов о труде 1971.

Верховная Рада в любой момент может принять в целом проект о дистанционной работе. Что меняет этот документ для бизнеса и рабочих, которые будут работать дома.