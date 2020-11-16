За вихідні кафе і ресторани втратили 27% від обігів

У "карантин вихідного дня" 14-15 листопада заклади громадського харчування втратили 27% обігу.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Poster, компанії по автоматизації ресторанів.

Усього за тиждень обіг кафе та ресторанів впав на 10% у порівнянні з попереднім тижнем.

Від початку карантину у березні обіги ресторанів впали на 81% в порівнянні з докарантинними показниками. Влітку ресторанному бізнесу вдалося відновитися. Проте вже з середини жовтня обіги знову падають.

"На суботу та неділю припадає основна частина виручки закладів громадського харчування. У вихідні дні ресторани заробляють в середньому 41% від свого тижневого обороту, бари – 40%, піцерії і кальянні – 35%, фастфуд – 31%, кондитерські – 30%", — йдеться у дослідженні Poster.

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Нагадуємо:

За першу добу дії "карантину вихідного дня" поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.

У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дн

Економічна правда