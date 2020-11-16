"Приватбанк" відсудив мільярд у компанії Коломойського

Суд задовольнив позов Приватбанку до компанії "Агротермінал" та вирішив стягнути з неї як поручителя компанії "Бориваж" 1 мільярд гривень заборгованості.



Про це йдеться у рішенні Госпсуду Одеської області від 30 жовтня, повідомляє Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, через порушення боржником своїх зобов’язань Приватбанк розірвав кредитний договір. Натомість "Агротермінал" зауважувала, що граничний термін повернення позики, який був встановлений кредитною угодою, - 03.11.2026.

Суд вирішив, що Приватбанк правомірно скористався правом на направлення повідомлення про дострокове розірвання кредитного договору.

За даними держреєстру, засновник "Агротерміналу" - компанія "Бориваж", бенефіціарами якого значаться Олександр Скотнік та Нарек Будагян (через ТОВ "Термінал-Південний"), Ангонас Гарофіта Ніколета (через Амертана Холдінгс ЛТД), Еммануель Флорентіна Хрістіана (через Енстревіо Інвестментс Лімітед), Аресті Сеодоро (через Окталенса Холдінгс ЛТД).

"Бориваж" і Скотнік також є засновниками "Агротермінал Логістік", яке було поручителем Приватбанку по рефінансуванню, залученому банком в НБУ ще до націоналізації.

Предметом іпотеки був зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області (в акваторії порту "Южний", загальна потужність перевалки – 2 млн тонн зернових на рік), його вартість, узгоджена сторонами іпотечного договору, становила 5,54 млрд грн.

Нагадуємо:

У вересні 2017 року Печерський райсуд Києва заарештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, що належить компанії "Агротермінал Логістик".

Суд задовольнив клопотання Генпрокуратури в рамках кримінального провадження щодо 19 млрд гривень рефінансування НБУ для "Приватбанку".

На думку слідства, майно могли придбати в результаті вчинення кримінального злочину.

Кінцевим бенефіціаром "Агротермінал Логістик" є Ігор Коломойський.

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність.