Ринки злетіли на тлі створення другої у світі ефективної вакцини проти COVID-19

У понеділок, 16 листопада, Moderna Inc повідомила про ефективність розробленої вакцини від COVID-19 у 94,5% випадках. Ринкові індекси відразу злетіли.

Про це повідомляє BBC.

Минулого тижня, після того, як американська фармакомпанія Pfizer повідомила світ про ефективність першої вакцини проти COVID-19 на рівні 90%, ринкові індекси зросли до рекордних рівнів.

Із появою другої дієвої вакцини ринки набули ще більшого оптимізму.

Акції компанії-виробника зросли на 7% на відкритті ринку. Акції компаній, що були вражені пандемією, теж зросли - наприклад, у International Airlines Group, "материнка" British Airways, ціна піднялись на 11%.

Британський індекс FTSE 100 показав приріст у 1.9%, американський Dow Jones - +1.1%, S&P 500 становить +0.7% від злету минулого тижня.

Європейські ринки теж відреагували - на паризькій біржі індекси зросли на 2.1%, +1% у Німеччині.

Нагадаємо:

Минулого тижня світ побачив першу ефективну вакцину від COVID-19.

Це відразу спричинило злет ринкових індексів, ціни на нафту почали зростати.

Таке пожвавлення пов’язане з оптимізмом ринкових гравців щодо подальшого економічного зростання у світі.

Поява вакцин означає відновлення обсягів споживання та мобільності людей до рівня докризових часів, а відповідно - збільшення попиту на послуги пересування та на нафту.

У понеділок, 16 листопада ще одна компанія оголосила про ефективність своєї вакцини.

Економічна правда