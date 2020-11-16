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Рада спробує скасувати карантин на вихідні

Понеділок, 16 листопада 2020, 12:00
 

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Джерело: засідання погоджувальної ради 16 листопада

Пряма мова т.в.о. глави Верховної Ради Олени Кондратюк: "Під моїм керівництвом та керівництвом всіх політичних фракцій і груп у Верховній Раді зареєстрували постанову про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня урядом".

Деталі: За словами представника "Слуги народу" Олександра Корнієнка, вони підтримують розгляд постанов, які стосуються карантину на засіданні 17 листопада, але ще будуть визначатися, як саме голосуватимуть.

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Нагадуємо:

За першу добу дії "карантину вихідного дня" поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.

У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні.

У "карантин вихідного дня" 14-15 листопада заклади громадського харчування втратили 27% обігу.

Українська правда

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