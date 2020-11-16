Податковий комітет Ради пропонує відтермінувати касові апарати для всіх ФОПів, крім ризикових груп

Податковий комітет Верховної Ради планує запропонувати Раді ухвалити консолідований варіант законопроєкту про відтермінування застосування касових апаратів для ФОПів, який не охоплюватиме ризикові групи.

Про це під час брифінгу заявив голова комітету Данило Гетманцев, передає "Укрінформ".

"Ми консультуємося з бізнесом, малим бізнесом протягом року щодо пом'якшення. І ми дійсно пропонуємо деякі пом'якшення, які нам здаються компромісними: зменшити штрафи, звільнити від звітності щодо електронних РРО, від обов'язково застосування РРО підприємців за критерієм площі, тобто якщо це невеликі магазини...

Але (недоречно - ред.) говорити про звільнення ризикових груп, які повністю в тіні... Моя позиція, що ми повинні відтермінувати для всіх підприємців, окрім тих, які працюють у ризикових групах, - це великі інтернет-магазини, ювелірна галузь, це секонд-хенд, це лікарські засоби, це електроніка та деякі інші. Для всіх інших ми пропонуємо відтермінувати на рік, і в цьому є певний консенсус... Це те, що ми на комітеті будемо обговорювати, і те, що ми вже рекомендували Верховній Раді до розгляду", - розповів Гетманцев.

На питання, чи є у фракції "Слуга народу" голоси на підтримку цього законопроєкту, нардеп відповів, що в разі винесення на розгляд у залі пленарних засідань "компромісного варіанту" він готовий агітувати колег схвально проголосувати.

При цьому, Гетманцев підкреслив, що якщо йтиметься про повне скасування фіскалізації, то він агітуватиме за те, щоб "таке рішення не підтримувати".

Перед цим перша заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк доручила профільному парламентському комітету підготувати для розгляду в залі засідань законопроєкт № 4313 щодо відтермінування введення касових апаратів для ФОПів.

Нагадаємо:

Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.

У Верховній Раді 3 листопада зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік фіскалізації фізосіб-підприємців.

Раніше повідомлялось, що у Раді готують законопроєкт, який передбачає відтермінування застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на 1 рік - до 1 січня 2022 року.

"Сподіваюсь, ніхто не буде проти, якщо завтра (4 листопада - ред.) ми його розглянемо. Сподіваюсь, що він буде підтриманий за основу і в цілому", - додав спікер ВР.

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

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