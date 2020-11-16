Одразу трьома позовами через ОАСК хочуть скасувати карантин вихідного дня

До Окружного адміністративного суду Києва надійшло одразу 3 позови з вимогою скасувати встановлений урядом карантин вихідного дня.

Джерело: Повідомлення ОАСК

Деталі: З позовами звернулись Львівський будинок органної та камерної музики, Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Львівський кіноцентр.

Усі вони позиваються до Кабміну.

Позивачі оскаржують пункт 15 постанови Кабміну від 22 жовтня "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в редакції від 11.11.2020.

На думку позивачів, встановлені обмеження негативно плинуть на діяльність закладів культури та призведуть до втрат близько 50% їх доходів за вихідні дні.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Передісторія:

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.