Рада может не голосовать за бюджет-2021 на заседании 20 октября – нардеп

Верховная Рада на заседании 20 октября может не голосовать за проект госбюджета-2021 в первом чтении, номинальная причина - Бюджетный комитет не успеет подготовить финальный текст предложений, реальная причина - недостаточно голосов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Голоса", первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

"Номинальная причина: не успеет подготовить комитет. Так, Бюджетный Комитет для финализации текста бюджетных предложений (оно же первое чтение) соберется не сегодня 15 октября, а 16 октября. Ну а там можно не успеть раздать текст депутатам за 2 дня и все.

Регламент нарушен Комитетом -> Спикер не имеет права ставить -> сроки должны переноситься", - написал депутат.

"Думаю, реальная причина понятна.

Нет голосов даже на первое чтение:

внутри "Слуги" выпадает большая часть депутатов, ориентированных на Коломойского. Легкое приглашение к танцу под названием "новая коалиция" началось;

не приедут больные коронавирусом + депутаты, которые не будут на голосовании из-за местных выборов;

вне "Слуги" далеко не все группы/фракции депутатов готовы поддержать правительство и ОП.

В общем, на такое решение перед выборами пока 210-220 голосов только есть. И то оптимистично. И то если другие не начнут качать", - добавил Железняк.

По его словам, пока виглядит, что "битва за бюджет будет ярким этапом битвы за новую или старую коалицию уже после местных выборов в ноябре".

Железняк также отметил, что само заседание Рады состоится 20 октября.

"И есть обоснованные слухи, что там будет сюрприз. Так что попкорн прятать не стоит", - добавил нардеп.

Позже он написал, что 20 октября вместо голосования по бюджету будет обращение президента Владимира Зеленского к Верховной Раде.

Напомним:

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что 20 октября Рада должна провести планерное заседание, чтобы направить свои предложения к проекту госбюджета-2021 в Кабмин.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

Читайте также: Бюджет 2021. Какие изменения Кабмин запланировал для украинцев на следующий год