Кадровые изменения в Кабмине могут остановить бюджетный процесс – спикер Рады

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что считает нецелесообразным кадровые изменения в экономическом блоке правительства при утверждении госбюджета-2021.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает "Укринформ".

"По состоянию на сегодня предложений по изменению в правительстве в повестке дня Рады нет - ни по конкретно взятым министрам, ни по Кабинету министров в целом. Если мы говорим об общей замену Кабинета министров, я лично считаю, что это нецелесообразно делать во время бюджетного процесса", - подчеркнул Разумков.

По его словам, назначение новых министров в экономическом блоке может остановить бюджетный процесс.

"Если мы говорим о финансовом блоке, также большой вопрос, насколько это будет возможно с учетом того, что если там приходят новые люди, как они зайдут в этот процесс, они не скажут "мы на него не влияли, давайте перерабатывать все", и это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год.

А сегодня этого, на мой взгляд, нельзя допустить", - добавил он.

Напомним:

Финансовый комитет ВР может поднять вопрос об ответственности министра финансов Сергея Марченко по итогам его отчета 9 сентября, в том числе инициировать отставку.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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