После ослабления карантинных мероприятий на улицах столицы снова начали образовываться километровые пробки. Почему так происходит, ухудшилось ли поведение киевлян и что планирует делать КМДА. (укр)
27 мая 2020, 09:30 — Александр Колесниченко
Купить или продать землю можно будет уже через год, однако это еще не все. Как будет работать "приоритетное право", почему продажу-покупку государственной земли отменили в последний момент, и кто в этом заинтересован – в интервью с главой аграрного комитета Верховной Рады.(укр)
29 апреля 2020, 09:15 — Дмитрий Денков , Оксана Пирожок
На вечернем заседании 24 апреля правительство уволило руководителей налоговой и таможни. Почему процесс принятия решений настораживает, что стало причиной для кадровых перестановок, и кто может возглавить ведомства?(укр)
25 апреля 2020, 10:30 — Вячеслав Ноздрин, Галина Калачова