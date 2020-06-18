В Минфине ожидают приезда миссии МВФ в июле-августе

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ожидает приездв миссии МВФ в Украину в июле-августе.

Об этом он сказал после отчета в ВР о выполнении госбюджета за 2019 год, передает "Интерфакс-Украина".

"Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее всего, в июле. И после этого можем ожидать следующего транша", - подчеркнул он.

По его словам, Украина планирует отказаться от заимствований средств Фонда непосредственно в бюджет в 2022 году.

Напомним:

Ранее Марченко также говорил, что миссия МВФ может приехать в Украину в июле-августе.

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.

Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.

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